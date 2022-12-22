Проводивший крещение священник умер во время таинства

Пастор на Ямайке скончался по время крещения члена общины

На Ямайке священник из города Бог-Уолк, графство Мидлсекс, умер во время таинства. Об этом сообщает Jamaica Star.

65-летний Федди Уиллис, проводивший крещение в пятидесятнической церкви Jew Pen Lighthouse, скончался в воскресенье, 18 декабря. Как удалось установить следствию, пастор должен был крестить одного из членов общины и стоял вместе с ним на краю церковного бассейна со святой водой.

В какой-то момент пожилому священнослужителю стало плохо, и он рухнул в бассейн. Прихожане сразу же вытащили Уиллса и вызвали скорую. Мужчину успели доставить в больницу, однако там он скончался. «Я не знаю точно, что там случилось, но для нас это настоящий шок. Со всей серьезность заявляю, что это загадка, которая может заставить многих местных жителей усомниться в определенных вещах», — заявил местный житель Маркус Деннис.

Полиция Бог-Уолка ведет расследование, так как полная картина происшествия пока не установлена.

Ранее сообщалось, что в ЮАР священник отправился в горы ради молитвы, начал галлюцинировать и заблудился. Мужчина без еды и воды несколько часов бродил по дикой местности.