Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
Из жизни

Священник отправился в горы ради молитвы, начал галлюцинировать и заблудился

Times Live: полиция спасла заблудившегося в горах во время ритуала священника

Кадр: Travel with Ofhani / YouTube

Полиция в провинции Лимпопо, ЮАР, спасла священника, который отправился в горы ради ритуала, заблудился и не смог найти дорогу обратно. Об этом сообщает Times Live.

Ранним утром в понедельник, 5 сентября, 33-летний деревенский священник Джордж Мондейн отправился в горы вблизи города Лебовакгомо, чтобы читать так называемые тайные молитвы. Во время ритуала мужчина почувствовал беспокойство, а потом начал галлюцинировать. В итоге он заблудился и не смог найти дорогу домой. У священника закончились еда и вода, и он несколько часов отчаянно метался по горам.

Материалы по теме:
72 дня в вечности. 49 лет назад пассажиры упавшего лайнера месяцами выживали в горах. Как им это удалось?
72 дня в вечности.49 лет назад пассажиры упавшего лайнера месяцами выживали в горах. Как им это удалось?
7 мая 2021
Звезда быстрого реагирования Пять историй о том, как знаменитости спасали жизнь простым людям
Звезда быстрого реагированияПять историй о том, как знаменитости спасали жизнь простым людям
13 декабря 2015

«К счастью, у него был полностью заряжен телефон, и ему удалось вызвать помощь», — сообщили в полиции. Сотрудники правоохранительных органов организовали поисково-спасательную операцию, в которой были задействованы плавсредства и вертолет. Около шести часов вечера полиция разыскала мужчину и эвакуировала его из горной местности. Мондейн страдал от незначительного обезвоживания и находился в состоянии шока.

Комиссар полиции генерал-лейтенант Тхемби Хадебе призвал сограждан соблюдать предельную осторожность при проведении ритуалов в опасных местах, так как часто это приводит к тому, что полицейским приходится отвлекаться от деятельности по борьбе с преступностью ради подобных спасательных операций.

Ранее сообщалось, что профессор из Университета Оклахомы потерялся во время одиночного похода в горах американского штата Невада. Спустя четыре дня заблудившегося мужчину обнаружили полицейские.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алиса Дмитриева
Обсудить
Последние новости
США раскрыли границы ценового коридора для российской нефти
В США заявили о сохранении стимула России продавать нефть при потолке цен
В Курской области напали на сотрудников Росгвардии
США назвали срок действия программы военной помощи Украине
Священник отправился в горы ради молитвы, начал галлюцинировать и заблудился
Названы самые популярные у московской молодежи сферы деятельности
Власти Запорожья рассказали об участии наемников в попытке десанта ВСУ
В США заявили о последствиях за попытку обхода потолка цен на российскую нефть
Жителю Подмосковья провели уникальную операцию на позвоночнике
В Госдепе рассказали о последствиях санкций против России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.