Священник отправился в горы ради молитвы, начал галлюцинировать и заблудился

Times Live: полиция спасла заблудившегося в горах во время ритуала священника

Полиция в провинции Лимпопо, ЮАР, спасла священника, который отправился в горы ради ритуала, заблудился и не смог найти дорогу обратно. Об этом сообщает Times Live.

Ранним утром в понедельник, 5 сентября, 33-летний деревенский священник Джордж Мондейн отправился в горы вблизи города Лебовакгомо, чтобы читать так называемые тайные молитвы. Во время ритуала мужчина почувствовал беспокойство, а потом начал галлюцинировать. В итоге он заблудился и не смог найти дорогу домой. У священника закончились еда и вода, и он несколько часов отчаянно метался по горам.

«К счастью, у него был полностью заряжен телефон, и ему удалось вызвать помощь», — сообщили в полиции. Сотрудники правоохранительных органов организовали поисково-спасательную операцию, в которой были задействованы плавсредства и вертолет. Около шести часов вечера полиция разыскала мужчину и эвакуировала его из горной местности. Мондейн страдал от незначительного обезвоживания и находился в состоянии шока.

Комиссар полиции генерал-лейтенант Тхемби Хадебе призвал сограждан соблюдать предельную осторожность при проведении ритуалов в опасных местах, так как часто это приводит к тому, что полицейским приходится отвлекаться от деятельности по борьбе с преступностью ради подобных спасательных операций.

Ранее сообщалось, что профессор из Университета Оклахомы потерялся во время одиночного похода в горах американского штата Невада. Спустя четыре дня заблудившегося мужчину обнаружили полицейские.

