Среда обитания
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20:17, 22 декабря 2022Среда обитания

Итальянцам разрешат расстреливать кабанов во избежание ДТП

В Италии смягчат правила охоты из-за нашествия диких кабанов

Фото: Remo Casilli / Reuters

В Италии решили смягчить правила охоты из-за нашествия кабанов. Гражданам разрешат расстреливать диких животных на городских и охраняемых территориях. Меру примут ради избежания проблем, которые причиняют звери, сообщает Reuters.

Дикие кабаны, как правило, обитают в сельской местности, однако недавно их начали обнаруживать в центре Рима. Животных привлекло в город большое количество мусора на улицах. Охотой на кабанов смогут заниматься сотрудники местной и региональной полиции, национальной лесной полиции и лицензированные частные охотники.

Новые правила включены в проект бюджета на 2023 год, который утвердят до конца 2022 года. В соответствующей поправке отмечается, что пойманных кабанов разрешат употреблять в пищу, если органы здравоохранения сочтут их мясо безопасным для здоровья. Мера призвана сократить количество ДТП с участием животных, атаки на скот и случаи уничтожения урожая.

Фермерское лобби поддержало реформу, отметив ее необходимость в связи с вторжением в Италию около 2,3 миллиона диких кабанов. Лидер партии «зеленых» Анджело Бонелли назвал меру подачкой для охотничьего лобби и заявил, что нововведение нарушит конституцию Италии и правила охраны природы Евросоюза. По его словам, партия «зеленых» оспорит поправку в парламенте и отправит жалобу в Евросоюз.

Ранее в декабре в Уганде поймали гигантского крокодила-людоеда, который убил пятерых. Вес рептилии составляет 750 килограммов, а возраст — около 75 лет. Пойманного крокодила перевезли на новое место жительства в национальный парк Мерчисон Фолс.

Александра Качан
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