Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
17:31, 15 декабря 2022Из жизни

Пойман убивший пять человек гигантский крокодил-людоед

All Africa: в Уганде поймали гигантского крокодила-людоеда, который убил пятерых

Фото: Rae Wallis / Unsplash

Специалисты по охране дикой природы в Уганде поймали гигантского крокодила-людоеда, который убил пятерых человек на озере Виктория. Об этом сообщает All Africa.

750-килограммовая рептилия, возраст которой составляет около 75 лет, долгое время терроризировала местных жителей. Последней жертвой стал рыбак Генри Мулути, которого похоронили в августе. «Мы втроем ловили рыбу на лодке на озере, когда на моего брата напал крокодил, — рассказал брат покойного Годфри Лувагга. — Мы попытались спасти его, но не смогли». Рептилия систематически нападала не только на людей, но и на домашних животных: уток, коз и собак.

Люди, жившие на берегу озера, несколько раз устраивали протесты и вынудили власти принять меры.
Специалисты из государственной природоохранной организации устроили лагерь в местах, где появляется крокодил. После этого им потребовалась неделя, чтобы выследить и изловить хищника. Крокодила перевезли на новое место жительства в национальный парк Мерчисон Фолс.

Материалы по теме:
«Я не робкого десятка, но это пугало даже меня» В 2020-м разбушевался не только коронавирус, но и звери. Против людей восстали даже самые безобидные
«Я не робкого десятка, но это пугало даже меня»В 2020-м разбушевался не только коронавирус, но и звери. Против людей восстали даже самые безобидные
7 января 2021
«Это была обычная жизнь» Она бежала от Сталина, а он — от Гитлера. Потом они поженились и убили тысячи крокодилов
«Это была обычная жизнь»Она бежала от Сталина, а он — от Гитлера. Потом они поженились и убили тысячи крокодилов
8 ноября 2019

По словам представителя природоохранной организации Криса Мугабо, они охотились на крокодила в течение двух лет, но поймать его не удавалось. Представитель полиции Бвемы Пол Мпуйя возложил ответственность за нападения крокодилов на рыбаков, которые вторгаются в среду естественного обитания рептилий.

Ранее сообщалось, что в индонезийской провинции Северный Калимантан останки погибшего рыбака нашли в желудке восьмиметрового крокодила. В ходе трехдневной охоты полицейские изловили трех рептилий, в желудке одной из которых нашли останки мужчины.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алиса Дмитриева
Обсудить
Последние новости
США ввели санкции против Потанина и Белоусова
Угрожавший ножом пассажиру московского метро грабитель попал на видео
США ввели санкции против ВТБ и связанных с банком компаний
США ввели санкции против губернаторов Белгородской, Брянской и Курской областей
Меган Маркл объяснила желание носить яркие вещи после ухода из королевской семьи
Подруги детства родили дочерей в один день и в одной больнице
Российский биатлонист рассказал о зарплате в 15 тысяч рублей
Пассажирка самолета в турецком аэропорту спрыгнула с трапа и разбилась насмерть
Реакцию медведя Диксона на первый за 100 дней настоящий снег сняли на видео
Азербайджан ответил на обвинения в блокировке коридора до Нагорного Карабаха
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.