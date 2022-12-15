Пойман убивший пять человек гигантский крокодил-людоед

All Africa: в Уганде поймали гигантского крокодила-людоеда, который убил пятерых

Специалисты по охране дикой природы в Уганде поймали гигантского крокодила-людоеда, который убил пятерых человек на озере Виктория. Об этом сообщает All Africa.

750-килограммовая рептилия, возраст которой составляет около 75 лет, долгое время терроризировала местных жителей. Последней жертвой стал рыбак Генри Мулути, которого похоронили в августе. «Мы втроем ловили рыбу на лодке на озере, когда на моего брата напал крокодил, — рассказал брат покойного Годфри Лувагга. — Мы попытались спасти его, но не смогли». Рептилия систематически нападала не только на людей, но и на домашних животных: уток, коз и собак.

Люди, жившие на берегу озера, несколько раз устраивали протесты и вынудили власти принять меры.

Специалисты из государственной природоохранной организации устроили лагерь в местах, где появляется крокодил. После этого им потребовалась неделя, чтобы выследить и изловить хищника. Крокодила перевезли на новое место жительства в национальный парк Мерчисон Фолс.

По словам представителя природоохранной организации Криса Мугабо, они охотились на крокодила в течение двух лет, но поймать его не удавалось. Представитель полиции Бвемы Пол Мпуйя возложил ответственность за нападения крокодилов на рыбаков, которые вторгаются в среду естественного обитания рептилий.

Ранее сообщалось, что в индонезийской провинции Северный Калимантан останки погибшего рыбака нашли в желудке восьмиметрового крокодила. В ходе трехдневной охоты полицейские изловили трех рептилий, в желудке одной из которых нашли останки мужчины.