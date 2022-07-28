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Съевшего человека заживо крокодила поймали после трехдневной охоты

Daily Star: в Индонезии тело погибшего рыбака нашли в желудке огромного крокодила

Фото: Shutterstick

В индонезийской провинции Северный Калимантан останки погибшего рыбака нашли в желудке восьмиметрового крокодила. Об этом сообщает Daily Star.

Огромный крокодил выследил 45-летнего Самсула Бахри, когда тот ловил креветок на реке. Хищник набросился на рыбака и съел его заживо. Сотрудникам полиции потребовалось несколько дней, чтобы разыскать рептилию, виновную в гибели человека. В ходе трехдневной охоты они изловили четырехметрового и пятиметрового крокодилов. У всех пойманных хищников вызывали рвоту, чтобы проверить содержимое их желудков, но никаких признаков погибшего не нашли.

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Позже участникам охоты попался восьмиметровый крокодил. Рептилию усыпили и поместили в ловушку. Анализ рвоты показал, что в ее желудке есть полупереваренные останки человеческого тела. Экспертиза подтвердила, что останки принадлежали Бахри. Жена и дети мужчины были в шоке, узнав об этом.

Индонезийский архипелаг населяют 14 видов крокодилов. В последнее время количество нападений рептилий на людей увеличилось, особенно в деревнях, расположенных вблизи рек.

Ранее сообщалось, что жители индонезийской провинции Папуа нашли останки мужчины в желудке семиметрового крокодила. Тело рептилии отдали семье жертвы.

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Алиса Дмитриева
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