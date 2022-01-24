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Пропавшего во время мытья крабов мужчину нашли в желудке семиметрового крокодила

Останки пропавшего индонезийца обнаружили внутри огромного крокодила

Фото: Thomas Mukoya / Reuters

Жители индонезийской провинции Папуа нашли останки мужчины в желудке семиметрового крокодила. Об этом сообщает The Press Stories

В регентстве Мимика регулярно исчезали люди. Очередным пропавшим без вести стал 30-летний Дэмиенс Юда, который отправился на реку мыть крабов.

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8 ноября

Глава поисково-спасательной службы города Тимика Джордж Мерси Рэндонг рассказал, что местные жители сотрудничали с властями в поисках индонезийца. Поисковая группа обнаружила огромного крокодила и решила изловить его.

Разрезав желудок семиметровой рептилии, местные жители обнаружили внутри человеческие останки. Полицейские забрали их для проверки и подтверждения личности жертвы, а затем передали родственникам для захоронения. Тело крокодила также отдали семье жертвы.

Ранее сообщалось, что останки пропавшего рыбака из австралийского города Таунсвилл, штат Квинсленд, нашли внутри огромного крокодила. Длина рептилии составляла 4,2 метра.

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Алиса Дмитриева
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