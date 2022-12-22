Зеленского раскритиковали из-за внешнего вида на встрече с Байденом

Читатели CNN в Twitter раскритиковали Зеленского из-за внешнего вида на встрече с Байденом

Читатели американского телеканала CNN в Twitter раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского за его внешний вид на встрече с американским лидером Джо Байденом, куда тот прибыл в среду, 21 декабря.

На встречу в Белом доме украинский лидер прибыл в кофте цвета хаки, отказавшись от официального костюма.

«У этого парня нет костюма?», — задался вопросом cryptocakes42. «Он не может даже купить костюм на все деньги, которые мы ему отправили», — написал @nicolasreyes.

«Он думает, что он — Че Гевара», — высказался пользователь @Kirkisabadman. «Он, вероятно, здесь, чтобы получить еще немного денег», — добавил он.

«Вижу, этот украинский актер еще в образе. Он появляется на официальном мероприятии в своем костюме "военный шик"», — добавил @joe_boyko.

«Такое ощущение, что его усыновила семья Байдена и первой леди», — пошутил @AvesaniWilliam.

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в США в среду, 21 декабря. Ожидается, что его двусторонние переговоры с американским лидером Джо Байденом продлились два часа.