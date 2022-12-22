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12:22, 22 декабря 2022Силовые структуры

Россиянина осудили на 12 лет за госизмену

Жителя Крыма осудили на 12 лет за госизмену и шпионаж в пользу другого государства

Фото: Валерий Титиевский / Коммерсантъ

Жителя Крыма приговорили к 12 годам колонии за госизмену, он будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Об этом сообщает ТАСС.

Заседание проходило в закрытом режиме, так как материалы дела содержали гостайну.

Суд квалифицировал действия крымчанина как шпионаж — он передавал секретные данные другому государству.

19 декабря ФСБ сообщила, что в Севастополе суд приговорил гражданина России Евгения Петрушина к 12 годам лишения свободы за госизмену. По данным спецслужб, в период с 2020 по 2021 год он передавал секретные сведения о деятельности Черноморского флота военной разведке Украины.

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Елизавета Новикова
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