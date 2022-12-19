ФСБ сообщила о приговоре россиянину за госизмену в пользу Украины

ФСБ: в Севастополе суд дал 12 лет колонии гражданину России за передачу секретов Украине

В Севастополе суд приговорил гражданина России Евгения Петрушина к 12 годам лишения свободы за госизмену. Об этом РИА Новости сообщили в ФСБ.

По данным спецслужб, в период с 2020 по 2021 год россиянин передавал секретные сведения о деятельности Черноморского флота военной разведке Украины. Переданная им информация могла быть использована против безопасности России, отметили в ФСБ.

Осужденный будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Также он оштрафован на 100 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу.

21 апреля 2021 года Ленинский суд Севастополя арестовал Петрушина. После чего его этапировали в Москву.

14 сентября ФСБ сообщила о задержании жителя Владивостока по подозрению в госизмене. Он занимался сбором секретных сведений для военной разведки Украины. Мужчина передавал данные о военных объектах Приморья. Он совершил госизмену в форме шпионажа, выполняя задание Главного управления разведки Минобороны Украины.