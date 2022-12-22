Популярный ведущий назвал Даню Милохина безграмотным

Телеведущий Оскар Кучера назвал блогера Даню Милохина безграмотным

Популярный телеведущий Оскар Кучера назвал блогера Даню Милохина безграмотным. В разговоре с «Газетой.Ru» он сообщил, что испытывает «испанский стыд» при виде блогера.

«Не понимаю, каким образом безграмотные, не умеющие говорить и петь люди, становятся такими популярными. Недавно я задумался: "А, может, завидую?". Нет. Это называется "испанский стыд". Когда кто-то сделал, а стыдно тебе. Когда Милохин начинает что-то говорить, я думаю: "Ну елки-палки!"» — сказал он.

Ведущий добавил, что его дети не следят за блогерами, но иногда «могут что-то посмотреть». У Кучеры четверо сыновей и одна дочь. Сын Александр от второго брака, сыновья Александр, Даниил, Марк и дочь Алисия — от третьего брака. «Дочка смотрит по косметологии блоги. Даню интересует музыка, но точно не Милохин», — отметил он.

Ранее Кучера назвал ведущую Анастасию Ивлееву лидером движения невоспитанных женщин. «Мне кажется, что она прямо абсолютно, ну как сказать, не самый далекий человек», — заявил ведущий. По его мнению, за творчество Ивлеевой следят люди с «не очень хорошим образованием и не очень хорошим воспитанием», которые думают, что смогут достичь того, чего хотят, если это получилось у ведущей.