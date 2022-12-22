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09:40, 22 декабря 2022Россия

В ЛНР заявили о формировании ударных групп ВСУ на купянском направлении

Офицер НМ ЛНР Марочко заявил, что ВСУ формируют ударные группы на купянском направлении

Фото: Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) формируют ударные батальонно-тактические группы на купянском направлении. Об этом сообщил офицер Народной милиции (НМ) Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко, передает РИА Новости.

По словам Марочко, группы усилены бронетехникой и артиллерией. Он также рассказал, что для минимизации потерь при огневом налете подразделения рассредоточены, проводятся маскировочные мероприятия.

Ранее в Минобороны России заявили, что украинская армия потеряла более 160 военных при попытках атаковать на купянском направлении. Украинская сторона попыталась прорваться в направлении населенных пунктов Владимировка и Куземовка ЛНР.

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Алевтина Запольская
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