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14:18, 12 ноября 2022Россия

Минобороны заявило о потерях ВСУ на купянском направлении

Минобороны заявило о 160 погибших военных ВСУ при попытке атаки на купянском направлении

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 160 военных при попытке провести атаки на купянском направлении. Об этом журналистам заявили в Минобороны России.

По данным российского военного ведомства, украинская сторона силами двух батальонных тактических групп попыталась атаковать подразделения российских войск в направлении населенных пунктов Владимировка и Куземовка в Луганской народной республике (ЛНР).

«В результате нанесенного комплексного огневого поражения подразделения ВСУ были остановлены и отброшены на исходные позиции», — уточнили в Минобороны.

Ранее сообщалось, что российские военные провели атаку на купянском направлении в районах сел Двуречная, Петропавловка и Купянск. По данным официального представителя оборонного ведомства Игоря Конашенкова, в результате ракетных ударов были уничтожены до 100 солдат из подразделений 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ.

Варвара Кошечкина
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