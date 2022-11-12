Минобороны заявило о потерях ВСУ на купянском направлении

Минобороны заявило о 160 погибших военных ВСУ при попытке атаки на купянском направлении

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 160 военных при попытке провести атаки на купянском направлении. Об этом журналистам заявили в Минобороны России.

По данным российского военного ведомства, украинская сторона силами двух батальонных тактических групп попыталась атаковать подразделения российских войск в направлении населенных пунктов Владимировка и Куземовка в Луганской народной республике (ЛНР).

«В результате нанесенного комплексного огневого поражения подразделения ВСУ были остановлены и отброшены на исходные позиции», — уточнили в Минобороны.

Ранее сообщалось, что российские военные провели атаку на купянском направлении в районах сел Двуречная, Петропавловка и Купянск. По данным официального представителя оборонного ведомства Игоря Конашенкова, в результате ракетных ударов были уничтожены до 100 солдат из подразделений 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ.