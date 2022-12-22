В лесу российского региона нашли тело младенца

В Саратовской области в лесополосе нашли тело новорожденного ребенка

В Калининске Саратовской области в лесополосе нашли тело младенца. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета (СК).

По данным СК, жительница города обратилась в правоохранительные органы с просьбой проверить 37-летнюю россиянку, которая была беременна, но через некоторое время признаки ее беременности пропали. По словам женщины, россиянка скрывала ребенка.

Правоохранительные органы начали разыскивать младенца и нашли его тело за городом. СК начал проверку.

Ранее в Санкт-Петербурге 20-летняя девушка родила дома мертвого ребенка и выбросила его в окно. Россиянка не состояла на учете в женской консультации, следователи возбудили уголовное дело.