Ветеран купил шесть лотерейных билетов и шесть раз стал победителем

В США мужчина использовал одинаковые цифры для шести лотерейных билетов и выиграл

Ветеран из американского штата Массачусетс Раймонд Робертс купил шесть лотерейных билетов и выиграл больше миллиона долларов. Об этом сообщает сайт лотереи штата Massachusetts Lottery.

Робертс приобрел лотерейные билеты Lucky for Life в магазине Royal Liquors в городе Фолл-Ривер. Он использовал одинаковые цифры для каждого из шести билетов. Выбранные им номера состояли из памятных для него дат и дней рождений.

14 декабря, когда розыгрыш состоялся, Робертс узнал, что его номера совпали с выигрышными — он стал победителем шесть раз. Робертс решил получить единовременную выплату за пять билетов, и сумма его выигрыша составила 1,95 миллиона долларов (134 миллиона рублей). Шестой денежный приз он разделил, чтобы ежемесячно получать 25 тысяч долларов (1,7 миллиона рублей) в течение всей жизни.

Победитель планирует купить новый мотоцикл и отправиться в путешествие, прежде чем решит, что делать с остальными деньгами. Робертс оказался не единственным счастливчиком декабрьского розыгрыша: сотрудник магазина, продавший ему билеты, получит шесть бонусов, сумма каждого из которых составит пять тысяч долларов (344 тысячи рублей).

Ранее сообщалось, что супруги из Великобритании сочли, что стали миллионерами благодаря взятому с улицы черному коту. По их словам, у них с котом было много общего: они могли в любой момент лишиться жилья и стать такими же бездомными, как он.

