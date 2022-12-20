Супруги избежали банкротства и стали миллионерами благодаря черному коту

Супруги из Великобритании стали миллионерами благодаря бездомному коту

Супруги из Эссекса, Великобритания, считают, что стали миллионерами благодаря спасенному с улицы черному коту. Об этом сообщает Daily Mail.

Пять лет назад 71-летний Тони Пирс и его 63-летняя жена Деб едва избежали банкротства. Тогда Тони пришлось бросить работу, и они с Деб погрязли в долгах. В какой-то момент единственным выходом из сложившейся ситуации казалась продажа любимого дома. Однако вскоре в их жизни появился бродячий кот, которого они прозвали Билли. Именно он, как считают Пирсы, все изменил и принес им удачу.

Несмотря на финансовые трудности, супруги начала подкармливать Билли. По словам Пирсов, у них с котом было много общего: они могли в любой момент лишиться жилья и стать такими же бездомными, как он. В итоге пара решила его приютить и не пожалела об этом. Всего через полгода семья выиграла миллион фунтов стерлингов (81,2 миллиона рублей) в лотерею.

«Некоторые считают, что черные кошки приносят невезение, но я с этим не согласна!» — говорит Деб. Выигрыш позволил паре сохранить дом, отремонтировать его и купить недвижимость в Норфолке, где они часто отдыхали. Помимо этого, они устроили свадьбу мечты.

С тех пор кот стал членом их семьи, и супруги не жалеют средств на уход за ним. Например, после того как у питомца диагностировали диабет, они оплачивают инъекции инсулина и готовят Билли специальную пищу. Он особенно любит курицу с овощами и терпеть не может горох. При этом кот любит разнообразие и не желает есть одно и то же несколько дней подряд. «Мы ставим ему уколы дважды в день и стараемся исполнять все его капризы», — рассказала Деб. Также у Билли есть огромная комфортабельная переноска для путешествий, в которой он чувствует себя комфортно.

Ранее сообщалось, что житель США впервые в жизни попробовал сыграть в лотерею и разбогател, сорвав джекпот. На выигранные деньги мужчина планирует сделать сюрприз другу, который убедил его купить билет.