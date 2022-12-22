Лукашенко заподозрил соседние страны в возможной агрессии против Белоруссии

Президент Лукашенко заподозрил соседние государства в возможной агрессии против Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заподозрил соседние страны в возможной агрессии в отношении республики. Об этом он высказался на совещании с военными и силовым блоком по итогам проверки функционирования государственной системы реагирования, передает БЕЛТА.

Лукашенко завил, что видит соответствующую готовность со стороны соседних государств, подчеркнув, что знает, кто их «подталкивает в спину», чтобы они «создавали напряженность на границах».

При этом президент напомнил, что у Белоруссии и России имеется группировка вооруженных сил для совместного реагирования на угрозы Союзному государству. «Мы проводили и проводим тренировки. Сейчас они в силу сложившейся ситуации и угроз более масштабны. Поэтому мы на своей территории проводим учения. Перемещаем туда, куда мы считаем нужным, и совместную группировку вооруженных сил, и свои вооруженные силы», — добавил он.

Ранее Минобороны Белоруссии сообщало о завершении внезапной проверки вооруженных сил республики. С поручением о ее проведении выступал Лукашенко.