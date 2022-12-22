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13:05, 22 декабря 2022Россия

Минобороны заявило об уничтожении украинской станции радиоэлектронной борьбы

Минобороны России сообщило об уничтожении украинской станции радиоэлектронной борьбы
СюжетМинобороны:

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

В районе населенного пункта Веселое Херсонской области российскими войсками была вскрыта позиция и уничтожена украинская станция радиоэлектронной борьбы. Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны России.

Кроме того, по информации военного ведомства, в районе населенного пункта Птичье Донецкой народной республики (ДНР) был уничтожен пункт ремонта артиллерийских систем М777.

Также в районах населенных пунктов Артемовск в ДНР, Гуляйполе Запорожской области и Очаков Николаевской области уничтожены три склада боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявили в Минобороны.

Ранее в ведомстве сообщили, что истребительная авиация Воздушно-космических сил (ВКС) России сбила два самолета МиГ-29 Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также один вертолет Ми-8. Уточняется, что украинские самолеты были сбиты в районах населенных пунктов Шевченко и Богатырь.

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Сергей Истомин
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