Российская авиация сбила два украинских МиГ-29 и один Ми-8

Российская авиация сбила два украинских самолета МиГ-29 и один вертолет Ми-8

Истребительная авиация Воздушно-космических сил (ВКС) России сбила два самолета МиГ-29 Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также один вертолет Ми-8. Об этом в четверг, 22 декабря, журналистам сообщили в Минобороны России.

В оборонном ведомстве отметили, что украинские самолеты были сбиты в районах населенных пунктов Шевченко и Богатырь. Вертолет ВСУ был уничтожен около города Доброполье в Донецкой народной республике (ДНР).

Ранее стало известно, что гаубица 1-й Славянской бригады российской армии уничтожила зенитную установку ВСУ около поселка Северное в ДНР. Уточняется, что расчет орудия Д-20 калибра 152 миллиметра благодаря работе аэроразведки зафиксировал перемещение зенитной установки на базе МТ-ЛБ по линии противника.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.