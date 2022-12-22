Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:04, 22 декабря 2022Россия

Российская авиация сбила два украинских МиГ-29 и один Ми-8

Российская авиация сбила два украинских самолета МиГ-29 и один вертолет Ми-8

Фото: Viktor Korotayev / Reuters

Истребительная авиация Воздушно-космических сил (ВКС) России сбила два самолета МиГ-29 Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также один вертолет Ми-8. Об этом в четверг, 22 декабря, журналистам сообщили в Минобороны России.

В оборонном ведомстве отметили, что украинские самолеты были сбиты в районах населенных пунктов Шевченко и Богатырь. Вертолет ВСУ был уничтожен около города Доброполье в Донецкой народной республике (ДНР).

Материалы по теме:
«Что, пацаны поедут, а ты нет?» Как мобилизованные россияне пытаются отстоять право на альтернативную службу
«Что, пацаны поедут, а ты нет?»Как мобилизованные россияне пытаются отстоять право на альтернативную службу
24 ноября 2022
«Недооценивать врага — преступление» Морпехи 155-й бригады — о боях за Павловку, танковых дуэлях и отношении к противнику
«Недооценивать врага — преступление»Морпехи 155-й бригады — о боях за Павловку, танковых дуэлях и отношении к противнику
28 ноября 2022
«Нашу работу считали забавой умалишенных» Как в Донбассе решили создать новый вид войск для борьбы с украинскими дронами
«Нашу работу считали забавой умалишенных»Как в Донбассе решили создать новый вид войск для борьбы с украинскими дронами
1 декабря 2022

Ранее стало известно, что гаубица 1-й Славянской бригады российской армии уничтожила зенитную установку ВСУ около поселка Северное в ДНР. Уточняется, что расчет орудия Д-20 калибра 152 миллиметра благодаря работе аэроразведки зафиксировал перемещение зенитной установки на базе МТ-ЛБ по линии противника.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Абрамов
Обсудить
Последние новости
В Кремле рассказали о содержимом письма Путина для Си Цзиньпина
Производитель Persil решил ускорить уход из России
В Совфеде заявили о сохранении отсрочки при повышении призывного возраста
Опубликована карта боевых действий на Украине
В Татарстане предложили отозвать проект о названии должности главы республики
«Открытие» возглавит бывший замглавы Центробанка
Ереван призвал ООН и ОБСЕ отправить миссию в Лачинский коридор
Пожилого кочегара осудили на три года за фейки о российской армии
«ВКонтакте» представил уникальную функцию для видеозвонков
В иле нашли перспективные для сельского хозяйства соединения
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.