На горнолыжном курорте Кавказа банковскую карту «Мир» сделали ски-пассом

На горнолыжном курорте «Эльбрус» картой «Мир» можно пользоваться как ски-пассом

Гости горнолыжного курорта «Эльбрус» в Кабардино-Балкарской республике могут использовать банковскую карту «Мир», выпущенную любым российским банком, как многодневный ски-пасс. Об этом сообщается на сайте кавказского курорта.

Чтобы сделать банковскую карту ски-пассом, необходимо зайти в интернет-магазин на официальном сайте курорта, добавить карту «Мир» как носитель и записать на нее нужный тариф, оплатив покупку.

«Сейчас их [карты "Мир"] можно использовать как полноценную альтернативу персонального ски-пасса: в любой день в любом месте дозаписывать нужный тариф и кататься, минуя кассы», — рассказал заместитель генерального директора государственного института развития «Кавказ.РФ» Николай Гончаров.

Отмечается, что техническое решение совместно запустили «Кавказ.РФ», платежная система «Мир» и Правительство Кабардино-Балкарской Республики.

Ранее в декабре глава в Кабардино-Балкарской республики Казбек Коков сообщил, что на горнолыжном курорте «Эльбрус» в 2023 году запустят новые объекты горнолыжной инфраструктуры, а до конца 2022 года планируется открыть восемь новых трасс и две канатные дороги.