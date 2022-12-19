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18:28, 19 декабря 2022Моя страна

В Кабардино-Балкарии появятся новые горнолыжные трассы и канатные дороги

На горнолыжном курорте «Эльбрус» появятся восемь новых трасс и две канатные дороги

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

На горнолыжном курорте «Эльбрус» в Кабардино-Балкарии в 2023 году запустят новые объекты горнолыжной инфраструктуры. Об этом сообщил глава республики Казбек Коков в своем Telegram-канале.

«Туристская инфраструктура на Эльбрусе пополнится восемью новыми трассами и двумя канатными дорогами. Их запуск планируем в новом году. Сейчас на горе работают три канатные дороги и шесть горнолыжных трасс», — рассказал о планах Коков.

Глава республики добавил, что на курорте в следующем году также появится трехуровневая автомобильная парковка на 800 мест. Планируется, что от стоянки до поляны Азау будут курсировать бесплатные шаттлы — ими могут воспользоваться лыжники и сноубордисты.

«Продолжается и строительство канализационного коллектора на поляне Азау. Инженерные коммуникации протянутся до поселка Эльбрус, включая его систему водоотведения. Работы планируем завершить в следующем году. В поселке также идет строительство новой участковой больницы», — отметил Коков.

В ночь с 18 на 19 августа в Кабардино-Балкарской республике состоялась «Эльбрусиада-2022» — в рамках мероприятия альпинисты со всей страны совершили массовое восхождение на самую высокую горную вершину России и Европы. Количество участников достигло более 130 человек.

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Дарья Рыбак
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