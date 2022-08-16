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Россияне совершат массовое восхождение на Эльбрус

С 18 на 19 августа на Эльбрус поднимутся более 130 человек в рамках «Эльбрусиады-2022»

Фото: Антон Подгайко / РИА Новости

В ночь с 18 на 19 августа состоится «Эльбрусиада-2022» — в рамках мероприятия альпинисты со всей страны совершат массовое восхождение на самую высокую горную вершину России и Европы. Об этом пишет «Это Кавказ».

По словам руководителя мероприятия Александра Яковенко, участниками восхождения станут более 130 человек — основное количество альпинистов приедет из Кабардино-Балкарии. Россияне будут подниматься на вершину ночью, с 18 по 19 августа.

Отмечается, что в понедельник, 15 августа, участники заехали на склоны Эльбруса. Так, на высоте 4100 метров альпинисты будут ждать начала восхождения.

«Эльбрусиада-2022» проходит в Кабардино-Балкарии с 13 по 21 августа, в этом году она приурочена к столетию государственности республики. Мероприятие проводится при поддержке Федерации альпинизма России, правительства региона и администраций Эльбрусского района с целью популяризации альпинизма и горного туризма.

Ранее сообщалось, что участники массового восхождения на Эльбрус «Эльбрусиада» присоединятся к акции «Чистая гора», который пройдет 21 августа. В день субботника зарегистрированные активисты смогут добраться до станции «Гарабаши» и после спуститься вниз на канатных дорогах курорта бесплатно.

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Дарья Рыбак
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