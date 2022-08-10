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Склоны Эльбруса очистят от мусора

Участники массового восхождения на Эльбрус присоединятся к акции «Чистая гора»

Фото: Иван Губский / ТАСС

Участники массового восхождения на Эльбрус «Эльбрусиада» присоединятся к акции «Чистая гора». Об этом сообщает ТАСС.

Субботник пройдет 21 августа. Как рассказали в пресс-службе «Кавказ.РФ», 100 участников из 20 регионов России поднимутся на обе вершины горы от верхней станции канатных дорог курорта «Эльбрус». После штурма восходители присоединятся к акции по уборке склонов горы от накопившегося за сезон мусора.

Группу восходителей будут сопровождать 20 профессиональных инструкторов, мероприятие вместе с акклиматизацией продлится с 13 по 21 августа. В ходе подготовки участники восхождения смогут пользоваться канатными дорогами курорта по символической стоимости — 100 рублей за один подъем и один спуск.

В день субботника зарегистрированные активисты смогут добраться до станции «Гарабаши» и после спуститься вниз на канатных дорогах курорта бесплатно. Присоединиться к ежегодному субботнику по очистке склонов горы от мусора могут все желающие, регистрация ведется на официальном сайте курорта до 18 августа.

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Варвара Кошечкина
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