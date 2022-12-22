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06:30, 22 декабря 2022Бывший СССР

Способность Украины создать ядерную бомбу оценили

Эксперт по ядерной безопасности заявил о невозможности создания ядерного оружия Украиной

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

У Украины на данный момент нет возможности создать ядерную бомбу ввиду отсутствия обогащенных материалов и необходимой инфраструктуры. Кроме того, признаки подготовки к созданию подобного вида вооружения не смогут остаться незамеченными. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил специалист по ядерной безопасности, сотрудник ИМЭМО РАН и сооснователь проекта «Ватфор» Дмитрий Стефанович.

«У нас большое количество стран, обладающих потенциалом создания ядерного оружия. Он есть у тех же Германии, Франции, Японии — все зависит от политического решения. Чтобы этого не произошло и существуют международные программы, контролирующие происходящее. Понятно, что и у Украины есть необходимые технологии, документация. Но создать ядерную бомбу незаметно в текущих условиях невозможно», — уверен эксперт.

Стефанович заявил, что признаки подготовки Украины к созданию ядерной бомбы отсутствуют. Скрыть их, между тем, практически невозможно: будут заметны подготовка инфраструктуры, наработка материалов, испытательные мероприятия.

«Нельзя на коленке собрать это устройство и отправить. Это сложный проект, требующий высокого уровня навыков в разных отраслях, должны быть также качественные системы моделирования, а главное — обогащения материала. Обогащенных материалов у Украины, конечно, нет», — подчеркнул Стефанофич.

Ранее сообщалось, что глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси посетит Москву. Его визит анонсировал постпред России в Вене Михаил Ульянов.

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Наталия Белова
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