Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:54, 21 декабря 2022Мир

Анонсирован визит главы МАГАТЭ в Москву

Постпред России Ульянов анонсировал визит главы МАГАТЭ Гросси в Москву

Фото: Vincent Isore / Imago / Globallookpress.com

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси посетит Москву. Его визит анонсировал постпред России в Вене Михаил Ульянов, пишет РИА Новости в среду, 21 декабря.

«Консультации с Рафаэлем Гросси состоятся в Москве уже завтра», — сказал Ульянов. Он подчеркнул, что переговоры будут касаться создания безопасной зоны на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), процесс создания которой, по его словам, «идет ни шатко ни валко».

Материалы по теме:
Второй Чернобыль, заражение и гибель тысяч людей: что такое «грязная бомба» и способна ли Украина создать ее?
Второй Чернобыль, заражение и гибель тысяч людей:что такое «грязная бомба» и способна ли Украина создать ее?
25 октября 2022
В мире девять ядерных держав: у кого больше всего ядерного оружия и кто может составить конкуренцию России?
В мире девять ядерных держав:у кого больше всего ядерного оружия и кто может составить конкуренцию России?
22 ноября 2022

Постпред отметил, что с российской стороны в переговорах будет принимать участие межведомственная группа из представителей МИД, «Росатома», министерства обороны, Росгвардии, Ростехнадзора.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин не планирует встречаться с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси во время его визита в Москву.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Глеб Бажуткин
Обсудить
Последние новости
Орбан предложил исключить Киев из переговоров по Украине
Во Франции оценили возможность тотальной войны в Европе
Собянин высказался о возможности проведения митингов в Москве
В Энергодаре прогремели взрывы
Готовивший госпереворот житель Казахстана оказался бывшим силовиком
Российский разведчик рассказал о важном для бойцов в зоне СВО оборудовании
Сборная Марокко пожертвовала все призовые за чемпионат мира-2022
Глава Чувашии раскрыл состояние пострадавшего при мощном взрыве на газопроводе
Собянин сравнил нагрузку на поликлиники Москвы из-за COVID-19 и ОРВИ
СБУ пришла в монастырь УПЦ в Сумской области
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.