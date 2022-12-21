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12:37, 21 декабря 2022Россия

В Кремле заявили об отсутствии в планах Путина встречи с главой МАГАТЭ

Песков заявил, что Путин не планирует встречаться с главой МАГАТЭ Гросси в Москве
Рафаэль Гросси

Рафаэль Гросси. Фото: Wolfgang Kumm / dpa / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин не планирует встречаться с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси во время его визита в Москву. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

«Встреча не планируется», — сообщил Песков журналистам.

Ранее постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов рассказал, что Гросси будет присутствовать на консультациях по зоне безопасности вокруг Запорожской АЭС (ЗАЭС) в Москве 22 декабря. Он уточнил, что с российской стороны в переговорах примут участие представители МИД, Минобороны, Росгвардии и Росатома.

Прошлая встреча Владимира Путина с Гросси состоялась 11 октября. После этого, в интервью газете La Repubblica, глава МАГАТЭ не исключил, что может снова встретиться с Путиным. В нем он также заявил, что взял на себя обязательство обеспечить безопасность Запорожской АЭС и найти решение как можно скорее, понадеявшись, что сможет придумать его к концу 2022 года.

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Варвара Родикова
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