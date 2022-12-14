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18:34, 14 декабря 2022Мир

Постпред России в Вене анонсировал визит главы МАГАТЭ в Москву

Постпред России в Вене Ульянов анонсировал визит главы МАГАТЭ Гросси в Москву
Рафаэль Гросси

Рафаэль Гросси. Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси посетит Россию с официальным визитом на следущей неделе или после рождественских праздников. Об этом сообщил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в эфире телеканала «Россия 24».

«Планируется визит Гросси в Москву либо на следующей неделе, либо после рождественских каникул, где разговор с ним будет продолжен российской стороной в межведомственном формате», — сказал Ульянов. По его словам, с российской стороны в переговорах примут участие представители МИД, Минобороны, Росгвардии и Росатома.

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25 октября 2022

11 октября президент России Владимир Путин провел встречу с Гросси. В интервью газете La Repubblica глава МАГАТЭ не исключил, что может снова встретиться с российским лидером.

Российские войска заняли территорию Запорожской АЭС в марте. Сама станция и ближайший город Энергодар продолжают подвергаться регулярным обстрелам. 5 октября президент России Владимир Путин поручил принять объекты ЗАЭС в федеральную собственность страны. В тот же день представители МАГАТЭ, оставшиеся на станции на постоянной основе, заявили о планах России перезапустить один из шести реакторов.

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Глеб Бажуткин
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