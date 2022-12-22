Названа возможная причина срыва переговоров по мирному договору в Карабахе

Депутат Водолацкий связал отказ Еревана от переговоров по Карабаху с претензиями к ОДКБ

Отказ Армении от участия в трехсторонних переговорах с Азербайджаном и России по вопросам подготовки мирного договора, вероятно, связан с претензиям Еревана к деятельности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), заявил «Ленте.ру» первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий.

«Армянская сторона желает, чтобы в этом договоре был четко прописан весь алгоритм действий и участия ОДКБ по данному вопросу. Но у нас есть устав ОДКБ, который был подписан всеми сторонами и подписан всеми парламентами, естественно, чтобы вносить туда какие-то изменения, дополнения, нужно этот вопрос выносить на отдельную рабочую группу. Если корректировки армянской стороны будут приемлемыми, то они будут подписаны по результатам голосованиями», — сказал парламентарий.

Вместе с тем он призвал конфликтующие стороны заключить мирный договор и как можно скорее урегулировать ситуацию. По мнению Водолацкого, за столом переговоров Баку и Ереван смогут найти какие-то точки пересечения интересов.

«В данный момент речь идет не об участии ОДКБ, а о том, что происходит сегодня в районе Нагорного Карабаха, о мирном соглашении, где Россия выступает гарантом. Как и азербайджанская, так и армянская стороны должны в любом случае сесть за стол переговоров», — заключил депутат.

Ранее МИД России сообщил о том, что главы Министерств иностранных дел России, Армении и Азербайджана должны были встретиться 23 декабря для обсуждения подготовки мирного договора, однако Ереван отказался от участия.