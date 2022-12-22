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14:48, 22 декабря 2022Бывший СССР

Ереван отказался от участия в трехсторонней встрече по мирному договору с Баку

МИД сообщил об отказе Еревана участвовать в трехсторонней встрече по договору с Баку

Фото: Artem Mikryukov / Reuters

Главы Министерств иностранных дел России, Армении и Азербайджана должны были встретиться 23 декабря для обсуждения подготовки мирного договора, однако Ереван отказался от участия. Об этом сообщается на сайте МИД России.

Отмечается, что глава российского дипведомства Сергей Лавров провел телефонный разговор с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым. «Выражено сожаление о решении Еревана отказаться от участия в запланированной на 23 декабря в Москве встречи министров иностранных дел Азербайджана и Армении для обсуждения вопросов подготовки мирного договора», — сказано в сообщении.

Стороны указали на важность продолжения работы по реализации трехсторонних заявлений лидеров России, Азербайджана и Армении.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что Ереван передал Баку предложения по мирному соглашению, выразив готовность подписать документ на соответствующих условиях. Он напомнил, что Армения уже передавала Азербайджану предложения по дальнейшей работе комиссии по делимитации и демаркации границ, однако так и не получила ответа.

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Варвара Кошечкина
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