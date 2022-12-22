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14:09, 22 декабря 2022Бывший СССР

Пашинян заявил о готовности подписать мирное соглашение с Азербайджаном

Премьер Пашинян: Ереван готов подписать с Баку мирный договор на условиях Армении

Фото: Асатур Есаянц / Sputnik / РИА Новости

Ереван передал Баку предложения по мирному соглашению, выразив готовность подписать документ на соответствующих условиях. Об этом премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил на заседании правительства, пишет портал News.am.

По словам премьера, армянская сторона передала Азербайджану предложения по открытию регионального транспортного сообщения и «готова пойти на незамедлительное решение». При этом Пашинян понадеялся на положительный ответ Баку.

Он также напомнил, что Армения уже передавала Азербайджану предложения по дальнейшей работе комиссии по делимитации и демаркации границ, однако так и не получила ответа.

Ранее Пашинян обвинил азербайджанские власти в гуманитарном кризисе в Нагорном Карабахе. Он указал на обострение гуманитарной ситуации в регионе, отметив, что Баку перекрыл Лачинский коридор и газопровод, снабжавший Карабах природным газом.

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Алевтина Запольская
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