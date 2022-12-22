Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
16:57, 22 декабря 2022Наука и техника

Джеймс Уэбб зафиксировал спиральную галактику в созвездии Пегаса

В ЕКА опубликовали изображения спиральной галактики в созвездии Пегаса от Джеймса Уэбба

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Космический телескоп НАСА имени Джеймса Уэбба зафиксировал спиральную галактику в созвездии Пегаса, которая располагается в 220 миллионах световых лет от Земли. Результаты наблюдений опубликованы на портале Phys.org со ссылкой на пресс-релиз Европейского космического агентства (ЕКА).

Исследование прошло в рамках проекта GOALS, который изучает процессы рождения звезд, роста черных дыр и другие параметры в четырех сливающихся светящихся инфракрасных галактиках. NGC 7469 относится к объектам, содержащим активное ядро галактики (AGN), представляющее собой яркую центральную область, в которой преобладает свет, излучаемый пылью и газом, попадающими в черную дыру галактики. Изучение этой галактики позволяет астрономам выявить взаимосвязь между AGN и активностью звездообразования.

Материалы по теме:
Мы вам не братья Чем обернется для человечества контакт с инопланетным разумом? Отвечают ученые
Мы вам не братьяЧем обернется для человечества контакт с инопланетным разумом? Отвечают ученые
25 апреля 2021
Конец инопланетянам. Откуда берутся таинственные сигналы из космоса и почему внеземных цивилизаций не существует
Конец инопланетянам.Откуда берутся таинственные сигналы из космоса и почему внеземных цивилизаций не существует
1 марта 2020

С помощью приборов MIRI, NIRCam и NIRSpec специалисты смогли получить изображения и спектрограммы NGC 7469 с беспрецедентной детализацией. Кроме того, удалось обнаружить новые молодые скопления, где формируются звезды, а также очаги теплого, турбулентного молекулярного газа и свидетельства разрушения мелкой пыли в нескольких сотнях световых лет от ядра — доказательство того, что AGN воздействует на окружающую межзвездную среду. Ионизированный рассеянный атомный газ вырывается из ядра со скоростью примерно 6,4 миллиона километров в час — часть этого потока была зафиксирована на Земле, но теперь удалось запечатлеть его источник в деталях.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елена Апазиди
Обсудить
Последние новости
Глава поселка в Херсонской области погиб при подрыве авто
Полная девушка раскрыла простой способ выглядеть стройнее в повседневной одежде
Женщина не отпустила мужа на похороны бывшей жены и прослыла бессердечной
Россиянин попытался зарезать девушку во дворе дома и попал в СИЗО
На популярном курорте водитель насмерть сбил туристку на глазах ее парня
Путин потребовал выстроить систему поддержки молодежи по всей России
VK помогла бизнесменам
Власти приграничных регионов объяснили проблемы с оповещениями об обстрелах
«Большая семерка» назвала размер финансовой помощи для Украины
В России предложили разрешить подросткам торговать на бирже
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.