Джеймс Уэбб зафиксировал спиральную галактику в созвездии Пегаса

В ЕКА опубликовали изображения спиральной галактики в созвездии Пегаса от Джеймса Уэбба

Космический телескоп НАСА имени Джеймса Уэбба зафиксировал спиральную галактику в созвездии Пегаса, которая располагается в 220 миллионах световых лет от Земли. Результаты наблюдений опубликованы на портале Phys.org со ссылкой на пресс-релиз Европейского космического агентства (ЕКА).

Исследование прошло в рамках проекта GOALS, который изучает процессы рождения звезд, роста черных дыр и другие параметры в четырех сливающихся светящихся инфракрасных галактиках. NGC 7469 относится к объектам, содержащим активное ядро галактики (AGN), представляющее собой яркую центральную область, в которой преобладает свет, излучаемый пылью и газом, попадающими в черную дыру галактики. Изучение этой галактики позволяет астрономам выявить взаимосвязь между AGN и активностью звездообразования.

С помощью приборов MIRI, NIRCam и NIRSpec специалисты смогли получить изображения и спектрограммы NGC 7469 с беспрецедентной детализацией. Кроме того, удалось обнаружить новые молодые скопления, где формируются звезды, а также очаги теплого, турбулентного молекулярного газа и свидетельства разрушения мелкой пыли в нескольких сотнях световых лет от ядра — доказательство того, что AGN воздействует на окружающую межзвездную среду. Ионизированный рассеянный атомный газ вырывается из ядра со скоростью примерно 6,4 миллиона километров в час — часть этого потока была зафиксирована на Земле, но теперь удалось запечатлеть его источник в деталях.

