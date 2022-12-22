Россиянка попыталась разнять подравшихся мужчин и получила огнестрельное ранение

Во Владикавказе девушка попыталась разнять подравшихся мужчин и получила ранение в ногу

Во Владикавказе правоохранительные органы разыскивают мужчину, который выстрелил 25-летней девушке в ногу, сообщает Telegram-канал Mash Gor.

Инцидент произошел в 05:00 по Москве. В одном из заведений города между двумя местными жителями произошел конфликт, который перерос в драку на улице. Проходящая мимо девушка попыталась разнять мужчин, однако один из них достал пистолет в выстрелил. Пуля попала в ногу потерпевшей, ее госпитализировали в тяжелом состоянии. Личность стрелявшего установлена.

Ранее сообщалось, что в Москве мужчина достал травматический пистолет и устроил стрельбу в офисе продаж жилого комплекса.