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19:00, 22 декабря 2022Силовые структуры

Россиянка попыталась разнять подравшихся мужчин и получила огнестрельное ранение

Во Владикавказе девушка попыталась разнять подравшихся мужчин и получила ранение в ногу

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Во Владикавказе правоохранительные органы разыскивают мужчину, который выстрелил 25-летней девушке в ногу, сообщает Telegram-канал Mash Gor.

Инцидент произошел в 05:00 по Москве. В одном из заведений города между двумя местными жителями произошел конфликт, который перерос в драку на улице. Проходящая мимо девушка попыталась разнять мужчин, однако один из них достал пистолет в выстрелил. Пуля попала в ногу потерпевшей, ее госпитализировали в тяжелом состоянии. Личность стрелявшего установлена.

Ранее сообщалось, что в Москве мужчина достал травматический пистолет и устроил стрельбу в офисе продаж жилого комплекса.

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Илона Палей
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