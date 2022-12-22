Закричавшая в лицо пассажира «я не твоя слуга» стюардесса стала звездой в сети

Стюардесса IndiGo вступилась за коллег во время перепалки с пассажиром и накричала на него

Стюардесса индийской авиакомпании IndiGo вступила в перепалку с пассажиром, обвинив его в неподобающем обращении с членами экипажа. Об этом пишет Daily Mail.

Инцидент произошел на борту самолета, во время рейса Стамбул — Дели. Один из пассажиров потребовал у стюардесс выдать ему бутерброд, а когда ему сообщили, что лишних перекусов не предусмотрено, мужчина начал кричать на членов экипажа. Одну из бортпроводниц он довел до слез.

Когда другая стюардесса попыталась прояснить мужчине ситуацию, он грубо оборвал ее и попросил «заткнуться». Тогда девушка вышла из себя и призвала к совести пассажира. «Заткнись сам! Я не твоя слуга! Вы не имеете права так со мной разговаривать. Я вас спокойно слушаю, а вы не уважаете ни меня, ни моих коллег», — заявила ему прямо в лицо бортпроводница. Отмечается, что попавший на видео диалог быстро набрал популярность в сети, а сотрудница IndiGo стала звездой.

«Она заступилась за своих товарищей по команде и заслуживает только похвалы!», «Она совершенно права, она не его служанка. Бортпроводники молодцы!», — похвалили стюардессу пользователи сети. Тем не менее другие комментаторы посчитали, что бортпроводница должна была контролировать свои эмоции и не срываться на пассажира.

Ранее стюардесса одной из ведущих британских авиакомпаний назвала британцев нацией с самым худшим поведением на борту самолета. Она рассказала, что пассажиры из Британии всегда ведут себя грубо и много выпивают как до полета, так и непосредственно на борту.