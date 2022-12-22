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20:29, 22 декабря 2022Путешествия

Закричавшая в лицо пассажира «я не твоя слуга» стюардесса стала звездой в сети

Стюардесса IndiGo вступилась за коллег во время перепалки с пассажиром и накричала на него

Фото: Suhyeon Choi / Unsplash

Стюардесса индийской авиакомпании IndiGo вступила в перепалку с пассажиром, обвинив его в неподобающем обращении с членами экипажа. Об этом пишет Daily Mail.

Инцидент произошел на борту самолета, во время рейса СтамбулДели. Один из пассажиров потребовал у стюардесс выдать ему бутерброд, а когда ему сообщили, что лишних перекусов не предусмотрено, мужчина начал кричать на членов экипажа. Одну из бортпроводниц он довел до слез.

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Когда другая стюардесса попыталась прояснить мужчине ситуацию, он грубо оборвал ее и попросил «заткнуться». Тогда девушка вышла из себя и призвала к совести пассажира. «Заткнись сам! Я не твоя слуга! Вы не имеете права так со мной разговаривать. Я вас спокойно слушаю, а вы не уважаете ни меня, ни моих коллег», — заявила ему прямо в лицо бортпроводница. Отмечается, что попавший на видео диалог быстро набрал популярность в сети, а сотрудница IndiGo стала звездой.

«Она заступилась за своих товарищей по команде и заслуживает только похвалы!», «Она совершенно права, она не его служанка. Бортпроводники молодцы!», — похвалили стюардессу пользователи сети. Тем не менее другие комментаторы посчитали, что бортпроводница должна была контролировать свои эмоции и не срываться на пассажира.

Ранее стюардесса одной из ведущих британских авиакомпаний назвала британцев нацией с самым худшим поведением на борту самолета. Она рассказала, что пассажиры из Британии всегда ведут себя грубо и много выпивают как до полета, так и непосредственно на борту.

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Дарья Рыбак
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