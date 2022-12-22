Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
09:15, 22 декабря 2022Ценности

Кайли Дженнер прошлась по улицам в прозрачном платье и была обругана в сети

Телезвезда Кайли Дженнер прошлась по Беверли-Хиллс в прозрачном платье и была обругана

Фото: John Palmer / Globallookpress.com

Американская бизнесвумен и модель Кайли Дженнер появилась на публике в откровенном наряде и подверглась критике в сети. Соответствующие фото и комментарии размещены на Daily Mail.

25-летняя знаменитость прошлась по улицам Беверли-Хиллс в платье из прозрачного кружева, надетом поверх черного нижнего белья, и кожаной оверсайз-куртке бренда David Koma стоимостью 2065 фунтов стерлингов (178 тысяч рублей). Образ предпринимательницы дополнили туфли на каблуках, красная помада и солнцезащитные очки в тон одежде.

Читатели издания обругали платье телезвезды, в котором она направлялась на ужин в ресторан Yazawa Japanese BBQ. «Выглядит просто смешно», «Почему Кайли выглядит на 40?», «Занавеска», «Ужасное платье», «У нее совершенно нет вкуса», — высказывались они.

В ноябре Кайли Дженнер снялась в образе главной героини американской кинокомедии «Эльвира — повелительница тьмы» и рассмешила фанатов. Знаменитость опубликовала несколько откровенных кадров с фотосессии, на которых она позирует в черном платье с глубоким V-образным декольте, колготках и туфлях на шпильке. Однако подписчики заметили, что цвет кожи на лице Дженнер неестественный, а талия намного уже, чем на снимках, которые она выкладывает в соцсетях.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Карина Черных
Обсудить
Последние новости
Рогозин заявил о предстоящей операции
Россиянина осудили почти на шесть лет за нападение с ножом на бывшую жену
В России упало производство электроэнергии из-за остановки поставок в ЕС
Регина Тодоренко исполнила вызывающий танец в откровенном наряде
Девушка игнорировала опасные симптомы полгода и уехала на скорой с праздника
НАСА назвало срок полета Crew Dragon с российским космонавтом к МКС
Рогозин описал обстоятельства обстрела в Донецке одной фразой
Обманом получившему компенсацию после стрельбы в ПГНИУ студенту вынесли приговор
Последствия ледяного дождя в Москве попали на видео
В ЛНР заявили о формировании ударных групп ВСУ на купянском направлении
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.