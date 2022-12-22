Кайли Дженнер прошлась по улицам в прозрачном платье и была обругана в сети

Телезвезда Кайли Дженнер прошлась по Беверли-Хиллс в прозрачном платье и была обругана

Американская бизнесвумен и модель Кайли Дженнер появилась на публике в откровенном наряде и подверглась критике в сети. Соответствующие фото и комментарии размещены на Daily Mail.

25-летняя знаменитость прошлась по улицам Беверли-Хиллс в платье из прозрачного кружева, надетом поверх черного нижнего белья, и кожаной оверсайз-куртке бренда David Koma стоимостью 2065 фунтов стерлингов (178 тысяч рублей). Образ предпринимательницы дополнили туфли на каблуках, красная помада и солнцезащитные очки в тон одежде.

Читатели издания обругали платье телезвезды, в котором она направлялась на ужин в ресторан Yazawa Japanese BBQ. «Выглядит просто смешно», «Почему Кайли выглядит на 40?», «Занавеска», «Ужасное платье», «У нее совершенно нет вкуса», — высказывались они.

В ноябре Кайли Дженнер снялась в образе главной героини американской кинокомедии «Эльвира — повелительница тьмы» и рассмешила фанатов. Знаменитость опубликовала несколько откровенных кадров с фотосессии, на которых она позирует в черном платье с глубоким V-образным декольте, колготках и туфлях на шпильке. Однако подписчики заметили, что цвет кожи на лице Дженнер неестественный, а талия намного уже, чем на снимках, которые она выкладывает в соцсетях.