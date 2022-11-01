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20:01, 1 ноября 2022Ценности

Кайли Дженнер обругали за фотошоп на откровенных фото в честь Хеллоуина

Модель Кайли Дженнер обругали за неестественный цвет кожи на снимках в образе Эльвиры

Фото: @kyliejenner

Американская бизнесвумен и модель Кайли Дженнер снялась в образе главной героини американской кинокомедии «Эльвира — повелительница тьмы» и подверглась критике со стороны фанатов. Соотвествующие снимки и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Знаменитость опубликовала несколько откровенных кадров с фотосессии, на которых она позирует в черном платье с глубоким V-образным декольте, колготках и туфлях на шпильке. «Кайли захватывает Хеллоуин», — подписала один из постов телезвезда.

Однако подписчики, в свою очередь, заметили, что цвет кожи на лице Дженнер неестественный, а талия намного уже, чем на снимках, которые она выкладывает в соцсетях. В связи с этим они обругали ее за обилие фотошопа в комментариях под фото. «Ретушера нужно уволить сейчас же!», «Хотелось бы, чтобы все эти звезды прекратили наконец-то фотошопить свои снимки», «Слишком много фотошопа», «А можно еще больше фотошопа?» — возмущались они.

В октябре Кайли Дженнер снялась в откровенном образе ради рекламы напитков GLOW и стала объектом насмешек в сети. Предпринимательница опубликовала фото, на котором она позирует рядом с бутылкой напитка указанной марки в бассейне собственного дома. Девушка запечатлена с распущенными волосами в купальнике черного цвета. Пользователи сети обратили внимание на непропорциональную фигуру телезвезды.

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Мария Винар
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Кайли Дженнер обругали за фотошоп на откровенных фото в честь Хеллоуина
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