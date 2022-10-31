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20:17, 31 октября 2022Ценности

Кайли Дженнер показала откровенный образ на Хеллоуин

Модель Кайли Дженнер снялась в образе повелительницы тьмы Эльвиры и восхитила фанатов

Фото: @kyliejenner

Американская бизнесвумен Кайли Дженнер снялась в откровенных нарядах в честь празднования Хеллоуина и восхитила фанатов. Соответствующие снимки и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Знаменитость поделилась кадрами с фотосессии, на которых она запечатлена в образе главной героини американской кинокомедии «Эльвира — повелительница тьмы». Так, предпринимательница предстала перед камерой в черном платье с глубоким V-образным декольте, колготках и туфлях на шпильке. Кроме того, Дженнер примерила бюстгальтер с длинными полупрозрачными рукавами, трусы с пайетками и чулки. При этом она оформила длинные черные стрелки и нанесла на губы красную помаду, а на голову надела парик с начесом и длинными прядями.

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Вдобавок звезда показала несколько снимков со съемок, для которых она надела костюм героини знаменитого фильма ужасов «Невеста Франкенштейна». Так, на фото она позировала в черной юбке и в белом топе с длинными рукавами, который обнажал плечи.

Поклонники восхитились фотосессией Дженнер, о чем принялись писать в комментариях под публикациями. «Королева!», «Кайли, остановись! Слишком много красоты от тебя», «Красотка!», «В номинации "самый лучший костюм" ты уже выиграла», «Всякий раз, когда ты снимаешься в таких нарядах, мое сердце начинает покалывать», — высказывались они.

Ранее немецкая супермодель, актриса и телеведущая Хайди Клум снялась в откровенном образе в честь Хеллоуина. 49-летняя знаменитость опубликовала снимок, на котором она позирует в черных трусах топлес, прикрывая обнаженную грудь рукой.

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Мария Винар
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