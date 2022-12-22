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04:18, 22 декабря 2022Мир

Стало известно об опасениях США из-за возможного покушения на Зеленского

CNN: власти США усилили меры безопасности, опасаясь возможного покушения на Зеленского
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Американские власти усилили меры безопасности из-за опасений по поводу возможного покушения на жизнь президента Украины Владимира Зеленского во время его визита в Соединенные Штаты. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник, близкий к украинскому лидеру.

Отмечается, что данная угроза якобы исходит со стороны России. По словам собеседника телеканала, в связи с этим высокопоставленным правительственным чиновникам и сотрудникам посольства в США заранее не сообщили о визите главы Украины.

Кроме того, уточняется, что Зеленский планировал свой визит несколько месяцев. По данным CNN, визит мог и не состоятся, если бы не «значительное развитие отношений», в частности — согласие американского лидера предоставить Киеву системы ПВО Patriot.

В апреле представитель Пентагона Джон Кирби прокомментировал данные некоторых СМИ о попытках покушений на президента Украины Владимира Зеленского, заявив, что ведомство не подтверждает эту информацию. При этом представитель американского ведомства отметил, что не может опровергнуть рассказ Зеленского.

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Марина Совина
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