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Пентагон прокомментировал данные о попытках покушений на Зеленского

Пентагон не подтвердил публикацию Washington Times о попытках покушений на Зеленского

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Представитель Пентагона Джон Кирби прокомментировал данные некоторых СМИ о попытках покушений на президента Украины Владимира Зеленского, заявив, что ведомство не подтверждает эту информацию. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я не могу подтвердить эту историю», — сказал Кирби в ответ на просьбу прокомментировать публикацию Washington Times о том, что якобы «Россия дважды атаковала резиденцию Зеленского».

При этом представитель американского ведомства отметил, что не может опровергнуть рассказ Зеленского.

В марте в офисе Зеленского насчитали более 10 попыток ликвидировать президента. Советник главы ведомства Михаил Подоляк заявил, что выводы в офисе президента сделали на основании того, что к ним постоянно поступают сообщения о пытающихся проникнуть в правительственный квартал Киева диверсионно-разведывательных группах (ДРГ).

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Марина Совина
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