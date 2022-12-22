Россиян предупредили об опасности шутить над мошенниками

Юрист Соловьев посоветовал не шутить над мошенниками из-за риска оказаться в черном списке

Многие россияне уже научились распознавать аферы телефонных мошенников и не упускают возможности подшутить над ними. Однако при этом они рискуют нарваться на ответные меры, предупредил заслуженный юрист России Иван Соловьев в беседе с агентством «Прайм».

По словам Соловьева, мошенники обижаются на такой подход и начинают оскорблять собеседников, угрожать им. «Особо отличившихся», как отмечает юрист, помещают в черный список. Позже граждан втягивают в новые опасные аферы, рассказал специалист.

Юрист отметил, что злоумышленники также могут использовать номер «шутника» как источник звонков, чтобы жертвы указывали его в заявлении в правоохранительные органы. Соловьев посоветовал при подозрении на мошеннический звонок вешать трубку.

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