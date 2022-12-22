Россиян предупредили о популярных уловках продавцов

Председатель Янин: продавцы используют уловки, чтобы побудить покупателей тратить больше

В торговых сетях часто используются различные схемы маскировки роста цен. О популярных уловках продавцов предупредил председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей (КонфОП) Дмитрий Янин в беседе с агентством «Прайм».

По словам Янина, в этом году все чаще используется шринкфлейшн — это когда уменьшается количество товара в упаковке, а цена при этом остается прежней. Он отметил, что за последние пять лет вес порядка 80 процентов товаров в заводской упаковке сократился.

Помимо этого, сотрудники магазинов перемещают отделы товаров и вывешивают объявления о скидках — часто фейковых. Также при покупке техники покупателям могут навязывать страховку от поломки, гарантийные сертификаты или кредиты, чтобы увеличить чек и побудить к большей трате.

Ранее сопредседатель Общественной организации «Национальный союз защиты прав потребителей» Алексей Еграмин назвал условия, при которых россиянин может вернуть товар в магазин без чека. По словам эксперта, это возможно, если факт покупки подтверждается как-то иначе, чем платежным документом в бумажном или электронном виде.

