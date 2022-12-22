Власти приграничных регионов объяснили проблемы с оповещениями об обстрелах

Власти приграничных регионов России пообещали сократить задержку оповещений об обстрелах

Задержки оповещений об обстрелах в приграничных с Украиной регионах России происходят из-за технологических проблем, но в ближайшее время они должны быть решены. Так объяснил ситуацию РБК губернатор Курской области Роман Старовойт.

Старовойт указал, что для сокращения времени СМС-оповещений необходимо оптимизировать пути согласования и следования сигнала. По его словам, Курская область решает вопрос с операторами сотовой связи, чтобы сообщения рассылались в одно касание и приходили в течение пяти минут с начала атаки. Старовойт пообещал, что до нового года вопрос решится. Причем время оповещения не должно отличаться в небольших населенных пунктах или в самом Курске, добавил губернатор.

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что сейчас СМС-оповещение хорошо работает в маленьких населенных пунктах региона, а в больших требует больше времени, так как оператор рассылает сообщения последовательно. «Оборудование, которое есть, не позволяет сотовым операторам разослать за одну секунду всем сообщения», — пояснил губернатор, пообещав найти решение вопроса. Он также уточнил, что оповещение возможно только при массированных обстрелах.

Ранее Гладков заявлял, что в Белгородской области система оповещения населения об обстрелах работает неэффективно.