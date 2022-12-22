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18:43, 22 декабря 2022Силовые структуры

Куратор научных разработок в ФСБ ушел в отставку

Куратор научных разработок в ФСБ Эдуард Черновольцев ушел в отставку
СюжетПенсионный возраст:

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Глава научно-технической службы ФСБ генерал-полковник Эдуард Черновольцев ушел в отставку по достижении пенсионного возраста. Об этом в четверг, 22 декабря, сообщает РБК со ссылкой на источник, близкий к ФСБ.

Возглавляемое Черновольцевым подразделение ФСБ отвечает за разработку технических средств и их испытания. Также генерал-полковник имел право решающего голоса в правительственной комиссии по координации судебно-экспертной деятельности, а также входил в состав комиссии по радиочастотам.

Ранее сообщалось, что из СКР ушел следователь, занимавшийся делом о стрельбе в школе Ижевска с 18 погибшими.

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Илона Палей
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