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15:18, 20 декабря 2022Силовые структуры

Занимавшийся делом о стрельбе в российской школе следователь уволился

Из СКР ушел следователь, занимавшийся делом о стрельбе в школе Ижевска с 18 погибшими

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Следователь Виталий Никитченко, занимавшийся расследованием уголовного дела о стрельбе в школе Ижевска, в результате которой погибли 18 человек, неожиданно уволился из Следственного комитета России (СКР). Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Никитченко, имеющий звание полковника юстиции, — один из самых опытных следователей. Причина его скоропалительной отставки не раскрывается, но известно, что он окончательно ушел из правоохранительной системы.

Первым крупным расследованием Никитченко стало «дело ЮКОСа». Он был прикомандирован к спецбригаде Генпрокуратуры России из белгородского надзорного ведомства. Никитченко предпочитал заниматься исключительно экономическими делами, однако в его послужном списке есть дело в отношении следователя СКР Левона Агаджаняна, обвиняемого в фальсификации доказательств по делу о перестрелке в «Москва-Сити». Во время расследования между Никитченко и Агаджаняном сложились напряженные отношения, в результате чего следователь написал рапорт на обвиняемого и тот был признан склонным к агрессии.

Стрельба в ижевской школе произошла 26 сентября. Погибли 18 человек, среди которых 11 детей; пострадали 24 россиянина, 22 из них — несовершеннолетние. Нападавшим оказался местный житель Артем Казанцев — он покончил с собой. Мужчина 1988 года рождения ранее состоял на учете в психоневрологическом диспансере. О мотивах его поступка неизвестно.

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Любовь Ширижик
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