В Госдуме ответили на слова Зеленского об уровне союза между Украиной и США

Депутат Белик заявил, что союз с США закончится для нынешней киевской власти плачевно

Депутат Государственной Думы от Севастополя Дмитрий Белик заявил, что союз с США закончится для нынешней киевской власти плачевно. Так он ответил на слова президента Украины Владимира Зеленского об уровне настоящего союза между страной и Соединенными Штатами. Об этом пишет РИА Новости.

По словам парламентария, все союзники США в результате заканчивали весьма плачевно, «оказавшись на обочине, а точнее, на свалке истории». «У американцев есть только один союзник — это они сами, а все остальные — второстепенные фигуры, которые должны обеспечивать их процветание и которых в случае чего можно и предать», — подчеркнул Белик.

Он добавил, что украинский президент в точности повторяет судьбу удобных ситуативных союзников США в XX веке. Так, например, американцы «клялись в верности» вьетнамскому диктатору и многим другим в Азии и Латинской Америке, отметил депутат.

«Все это не имеет значения, для них гораздо важнее укрепление доллара, и если будут подковерные игры, то в конце концов можно и сдать любого союзника, главное — удержаться на пьедестале почета», — заключил парламентарий.

Ранее Зеленский заявил, что Украина и США достигли уровня настоящего союза. «Мы достигли уровня настоящего союза, который на 100 процентов наполнен реальным содержанием», — подчеркнул украинский лидер.