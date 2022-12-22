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04:18, 22 декабря 2022Бывший СССР

Зеленский заявил об уровне настоящего союза между Украиной и США

Владимир Зеленский заявил о достижении Украиной и США уровня настоящего союза
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина и США достигли уровня настоящего союза. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Мы достигли уровня настоящего союза, который на 100 процентов наполнен реальным содержанием», — написал Зеленский.

Ранее украинский лидер заявил о новом этапе в отношениях с США. По его словам, за последние 300 дней отношения между странами стали по-настоящему союзническими.

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Марина Совина
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