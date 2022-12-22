Зеленский пообещал вернуться на Украину с чудесными новостями после встречи с Байденом

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал вернуться домой с «чудесными новостями». Об этом он сообщил на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом США Джо Байденом.

Политик также заявил о новом этапе в отношениях с США. По его словам, за последние 300 дней отношения между странами стали по-настоящему союзническими.

«У нас есть чудесные новости, с которыми я возвращаюсь домой. Президент Байден объявил о новом пакете военной поддержки, главная часть которого — это комплексы Patriot. Это значительно укрепит нашу систему противовоздушной обороны», — заявил Зеленский.

Украинский лидер также выразил надежду, что конгресс Соединенных Штатов поддержит пакет помощи в 45 миллиардов долларов.

Зеленский добавил, что подробно обсудил с американским лидером совместные стратегические шаги в будущем. По его словам, на сегодняшний день есть четкое понимание, как будут усилены оборонные возможности Украины в ближайшие месяцы.

Зеленский прибыл в США в среду, 21 декабря. В ходе встречи Байден пообещал, что Вашингтон продолжит наращивать военную поддержку Киева, включая поставки систем противовоздушной обороны (ПВО).