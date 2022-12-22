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06:59, 22 декабря 2022Россия

Настроения россиян «парадоксально» улучшились

РБК: опрос РАН выявил «парадоксальное» улучшение настроений россиян о будущем страны

Фото: Сергей Киселев / агентство «Москва»

Спустя девять месяцев после начала спецоперации на Украине россияне стали субъективно менее счастливыми, в то же время при этом уровень оптимизма в отношении будущего страны заметно вырос. Сравнение результатов проведенных в начале февраля и ноябре опросов выявило «парадоксальное» улучшение социального оптимизма более чем на 10 п.п. Об этом пишет РБК со ссылкой на исследование Института психологии РАН.

Респондентам задавали три вопроса: смогут ли россияне изменить жизнь к лучшему, будут ли наши дети жить лучше нас и может ли российское общество решить большинство волнующих проблем. Во всех трех случаях число утвердительных ответов выросло на 7–13 п.п.

Заведующий лабораторией социальной и экономической психологии Института психологии РАН Тимофей Нестик объяснил повышение позитивной оценки будущего России возможным «сплочением вокруг флага», поскольку оно «защищает самооценку и позитивную групповую идентичность».

Ранее психолог Яна Семенова в беседе с «Лентой.ру» назвала россиянам способы ощутить новогоднее настроение. По ее словам, если в преддверии новогодних праздников соответствующее настроение никак не приходит, следует отложить несрочные дела на потом и готовиться к торжеству.

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Марина Совина
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