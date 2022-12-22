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07:30, 22 декабря 2022Путешествия

Пассажир самолета попытался сфотографировать спящую соседку под юбкой и попался

Пассажира самолета фотографировал спящую девушку, которая оказалась известной блогершей

Фото: Daniel McCullough / Unsplash

Пассажир самолета, который совершал внутренний рейс по Бразилии, пытался сфотографировать под юбкой спящую соседку и попался. Девушка оказалась блогершей и поделилась ситуацией в соцсетях, обратило внимание издание DailyStar.

Уточняется, что Анна Клара Риос (Anna Clara Rios) возвращалась домой в Белу-Оризонти после рабочей поездки в Сан-Паулу. В полете девушка на какое-то время заснула, после чего к ней подошла стюардесса и сообщила о необычном поведении сидящего рядом мужчины. По словам члена экипажа, пассажир фотографировал спящую девушку. Риос ответила, что мужчина мог узнать ее, поскольку она известный фитнес-блогер.

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«Я не думаю. Пока ты спала, он увеличивал масштаб и пытался снять, что у тебя под юбкой», — ответила бортпроводница. Пассажирка призналась подписчикам, что после разговора со стюардессой ее «трясет от ярости».

Риос решила поговорить с попутчиком, так как чувствовала, что «ее личные границы сильно нарушены». Она заявила мужчине, что в такой же ситуации могли оказаться его сестра или мать, и попросила удалить снимки. После прибытия в аэропорт мужчину увели из самолета правоохранители под аплодисменты пассажиров. Кроме того, девушка подала на него заявление в полицию.

Ранее в мае пассажир самолета тайно сфотографировал ноги попутчицы и напугал ее. Ролик, опубликованный девушкой в TikTok, вызвал споры среди пользователей. Видео стало вирусным в сети и набрало более пяти миллионов просмотров. Странный поступок пассажира вызвал неоднозначную реакцию у юзеров: одни осудили поведение незнакомца, а другие встали на его защиту.

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Зарина Дзагоева
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