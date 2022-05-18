Странный поступок пассажира самолета напугал попутчицу и вызвал споры в сети
Пассажир самолета тайно сфотографировал ноги попутчицы и напугал ее. Ролик, опубликованный девушкой в TikTok, вызвал споры среди пользователей. На ее публикацию обратило внимание издание The Sun.
На опубликованных кадрах видно, что американка Алина Бедросян (Alina Bedrossian) сидит в кресле, в то время как ее попутчик специально наклоняет телефон, чтобы незаметно снять на камеру ноги девушки. Автор публикации заметила, что позже мужчина рассматривал эти снимки и редактировал их.
Видео стало вирусным в сети и набрало более пяти миллионов просмотров. Странный поступок пассажира вызвал неоднозначную реакцию у пользователей: одни осудили поведение незнакомца, а другие встали на его защиту.
«Вы должны были рассказать об этом стюардессе, чтобы она перевела вас в первый класс», «Я бы заставил его заплатить мне или шантажировал», «Возможно, ему просто понравились туфли, и он хотел показать их жене», «Как ты могла промолчать в такой ситуации?», «Не верю, что такие люди существуют», «Шок», «Мне кажется они знакомы и это просто хайп», — писали они в комментариях.
Ранее в апреле пассажирка авиакомпании Ryanair рассказала в соцсетях, что едва влезла в кресло самолета, а также пожаловалась на слишком узкий туалет и вызвала споры среди пользователей. По словам девушки, сиденье, которое ей предоставили, было очень узким и неудобным. Она добавила, что даже не смогла воспользоваться столиком с подносом из-за нехватки пространства вокруг.