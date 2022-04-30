Плюс-сайз модель пожаловалась на узкий туалет в самолете и вызвала споры в сети

Модель из Великобритании едва влезла в кресло самолета и пожаловалась подписчикам в TikTok

Пассажирка авиакомпании Ryanair рассказала в соцсетях, что едва влезла в кресло самолета, а также пожаловалась на слишком узкий туалет и вызвала споры среди пользователей. На ее пост в TikTok обратило внимание издание Daily Mail.

29-летняя плюс-сайз модель из Великобритании Кирсти Лиэнн (Kirsty Leanne) рассказала подписчикам, что летела из Лондона в Гамбург. По словам девушки, сиденье, которое ей предоставили, было очень узким и неудобным. Она добавила, что даже не смогла воспользоваться столиком с подносом из-за нехватки пространства вокруг.

Кроме того, Лиэнн столкнулась с еще одной проблемой на борту. «Я решила воспользоваться дамской комнатой во время полета, но, к сожалению, это был один из самых маленьких туалетов, которые я когда-либо видела, поэтому я решила даже не пытаться втиснуться в него», — призналась модель.

Видео стало вирусным и набрало более миллиона просмотров. При этом оно вызвало неоднозначную реакцию у пользователей сети. Юзеры заявили, что Лиэнн должна винить только себя и ей стоит воспринимать эту ситуацию как тревожный звонок. «Ведет себя так, будто это вина самолета», «Пора задуматься о похудении», «Авиакомпания тут явно не при чем», «Кажется, проблема в тебе», — писали они в комментариях.

При этом многие поддержали пассажирку и решили, что она заслуживает комфортного полета. «Она не говорила, что обвиняет авиакомпанию, а просто показывает свой опыт путешествий», «Люди ведут себя так, будто ей нужно стыдиться своего веса», «Похудеть не так просто, как вы думаете, может, у нее проблемы со здоровьем», «Почему комментарии такие грубые», — отмечали они.

Ранее в апреле пассажирку самолета унизили в сети из-за отказа уступить место у окна десятилетнему ребенку. По словам туристки, она специально доплатила 44 фунта стерлингов (4,6 тысячи рублей), чтобы сидеть у иллюминатора рядом с молодым человеком во время рейса на Гран-Канарию. При посадке к ней обратилась женщина с девочкой 10 лет с просьбой поменяться местами, чтобы ребенок мог сесть рядом с мамой, однако пассажирка отказалась уступать.

