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10:43, 22 декабря 2022Путешествия

Авиакомпания по ошибке отправила собаку туристов в другую страну

Авиакомпания по ошибке отправила собаку туристов вместо США в Саудовскую Аравию

Фото: Neil Fedorowycz / Unsplash

Туристы из США требуют у авиакомпании компенсацию за то, что перевозчик по ошибке отправил их собаку в другую страну — питомца вернули спустя почти три дня. Об этом пишет New York Post.

Отмечалось, что чета американцев возвращалась из Лондона в Нэшвилл, штат Теннесси. По прилете в аэропорт супруги обнаружили, что сотрудники авиакомпании перепутали клетки с собаками и выдали им другого пса. Как выяснилось позднее, питомец туристов был отправлен в Саудовскую Аравию.

Ждать возвращения пса пришлось около 63 часов. По словам американцев, они были разочарованы, когда поняли, как негативно повлияла долгая разлука и три перелета на их питомца — собака стала бояться хозяев и много скулить.

Тем не менее в авиакомпании заверили, что собаку регулярно кормили, а также выпускали из переноски, чтобы она могла размяться. Американцы намерены добиваться получения финансовой компенсации за инцидент.

Ранее в декабре в аэропорту США владелец собаки посадил щенка в рюкзак и отправил через рентгеновский сканер для досмотра багажа. За свою рассеянность мужчина прослыл живодером в сети.

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Дарья Рыбак
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